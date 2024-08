Aniversário da Cia Circo Bem Bolado tem apresentação gratuita no Projeto Meninos e Meninas de Rua

A Cia Circo Bem Bolado (@ciacircobembolado) está realizando uma temporada de apresentações gratuitas e com tradução em Libras do espetáculo “Leve Contrapeso” através do projeto contemplado pela Lei Federal Paulo Gustavo?(Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022) através da Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo.

No dia 22 de agosto de 2024 (quinta-feira), às 18h, a Cia Circo Bem Bolado promove uma festa de aniversário de 8 anos da Companhia com uma apresentação especial no Projeto Meninos e Meninas de Rua, que fica na Rua Jurubatuba, 1610 - Centro, São Bernardo. Neste dia haverá vôlei claves e espetáculo com convidados especiais.

E no dia 25 de agosto (domingo), às 15h, o espetáculo será apresentado na Praça da Rua Independência, próximo à Comunidade Santo Inácio de Loyola, em frente à?Rua México, 148, no Jardim Santo Ignácio, também em São Bernardo.

Voltado para toda a família, o espetáculo conta a história de Pixuxu e Saracutica que, inspirados por grandes artistas da história do circo, resolvem criar o seu próprio show. Porém, apesar de se desdobrarem entre diversas acrobacias, peripécias com monociclo, malabares e um chicote que rasga tudo em segundos, eles irão precisar da ajuda da plateia para realizar o grand finale que arrebatará a todos e garantirá os aplausos neste show espetacular.

“Leve Contrapeso” tem como intérpretes criadores Luiz Felipe Choco e Fernanda Pedreira, que tem como suas principais pesquisas, a linguagem da rua e pesquisas cênicas decoloniais, como a palhaçaria feminina e a comicidade preta.

O espetáculo foi construído entre 2017 e 2018, em um processo criativo que envolveu apresentações em praças públicas da região e a troca direta com o público.

De lá pra cá, seus integrantes lapidaram e criaram o espetáculo que até os dias atuais, ainda circula por essa e outras regiões, de forma independente, mas também já foi contemplado pela LAB-SBC, com a Circulação Leve Contrapeso, participou de projetos da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo como: Festival Teatran, Recreio nas Férias, Praças da Cultura, Especial Dia das Crianças. Também fez parte de programações de casas de cultura, Sesc Bom Retiro e Sesc Santana, festivais independentes como 2º Festival da Utopia (2022), 12º Encontro Goiano (2018). além de ter circulado por grandes metrópoles, suas periferias, cidades interioranas e regiões metropolitanas, em vários estados brasileiros.

Sobre a Cia Circo Bem Bolado

A Cia Circo Bem Bolado foi fundada em 2016, em São Bernardo, com o intuito de pesquisar a linguagem da arte de rua como forma de ocupar espaços públicos e alcançar uma maior diversidade de pessoas, além da pesquisa de novas formas do fazer artístico.

Formada pelos artistas independentes Renan Evangelista, Fernanda Pedreira, Meyri Castro e Luiz Felipe Choco, a Cia tem como foco principal abordar assuntos de interesse de grupos identitários da sociedade, pelo fato de os integrantes se reconhecerem como parte dos mesmos.

Consolidando-se como uma das principais companhias de circo de rua atuantes no Grande ABC, o Circo Bem Bolado tem a preocupação de fomentar e difundir a arte de rua, a arte circense e a Cultura Popular, no Brasil. Para isso, fez parte da criação e integra o Coletivo da Utopia, que produz eventos independentes nessa região, além de colaborar com outros coletivos espalhados pelo Brasil.