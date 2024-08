Subsídios históricos. O terreno da Matriz. A celebração do 20 de agosto. Intercâmbio cultural. E um pergaminho em dose dupla...

DR. FLAQUER

Flaquer, o deputado (Memória, 17 de agosto). Agradeço a matéria que ‘Memória’ publicou sobre meu avô, Dr. Flaquer.

João Fernando Flaquer Musa - São Paulo

Que bom receber agradecimento de um neto dos Flaquer. Não sabia que ainda teria parentes por aí...

Hilda Breda - São Bernardo

A MATRIZ

Maria Claudia Fernandes, do grupo Santo André Ontem e Hoje, oferece à Memória esta lei do Império (Segundo Reinado): Gertrudes Maria do Espírito Santo, benfeitora, doadora de um terreno que se transformaria em dinheiro para as obras da Matriz.

A FESTA

São Bernardo rendia homenagem ao padroeiro, com festas nos dias 19 e 20 de agosto de 1911. Em destaque, a alvorada das 5h da manhã, animada pela banda musical Bairro Basso. Carros enfeitados percorriam as ruas, provavelmente carroças e charretes numa versão da Procissão dos Carroceiros.

E onde ficava o Bairro Basso? Provavelmente pelos lados do Rio Grande, hoje Riacho Grande, das grandes serrarias que forneciam madeira para a nascente indústria moveleira, da qual João Basso foi pioneiro.

INTERCIDADES

Em 1979, como parte dos festejos de aniversário da cidade, São Bernardo promovia, no saguão do Teatro Cacilda Becker, uma grande exposição de arte plástica com seis artistas de seis cidades diferentes.

De Santo André, João Suzuki

De São Bernardo, Máximo Puglisi.

De São Caetano, Sinval Correia Soares.

De Diadema, Orlando Matos.

De Mauá, Hans Suliman Grudzinski.

De Ribeirão Pires, Stanislaw Lep.

Faltou Rio Grande da Serra. Dizia-se: “Rio Grande não tem artistas”. Será? Hoje, ‘Memória’ conhece vários autores de arte plástica riograndenses.

Mas o que se quer destacar nesta Semana São Bernardo é que, há 45 anos, houve um intercâmbio cultural a unificar o Grande ABC também neta área. E hoje?

DOCUMENTOS RECUPERADOS. A benfeitora Dona Gertrudes doa terreno à Matriz de São Bernardo, que realiza grandes festejos no inicio do século XX. Claro, era uma outra cidade, era a Vila de São Bernardo

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 25 de agosto de 1994 – Edição 8788

ENTREVISTA – Ford quer cota para importados.

O presidente da Divisão Ford da Autolatina, Udo Kruse, defendia que o governo deveria controlar a taxa de importação de veículos.

Foi uma longa entrevista concedida ao jornalista Matheus Pernias, do Diário.

Como destaque, o entrevistado mostrava um anel com a figura do escorpião, símbolo heráldico de sua família na Alemanha desde 1648. Estava com Udo Kruse desde os 18 anos, recebido do pai.

NOTA – Há 30 anos nem se falava na possibilidade de a Ford deixar São Bernardo e o Brasil.

EM 25 DE AGOSTO DE...

1894 - Luiza Alves França nasce em Uauá, a 550 quilômetros de Salvador, no Alto Sertão da Bahia. Veio com a família para São Caetano em 1965 e aqui viveu até 21 de novembro de 2000, data do seu falecimento. Fez crochê até praticamente as vésperas da sua morte, aos 106 anos de idade completos.

A história belíssima desta crocheteira querida foi aqui narrada na edição de 14 de setembro de 1998, com fotos de Luciano Vicioni.

1959 - Criada a Biblioteca Municipal Olavo Bilac, em Ribeirão Pires.

1979 - Fundada a Instituição Assistencial Meimei, da Vila Paulicéia, em São Bernardo, mantida pelo Centro Espírita Obreiros do Senhor.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Barretos (1854) e Redenção da Serra (1885).

Pelo Brasil: Chapada Gaúcha e Rio Pomba (MG), Chapecó, Herval d’Oeste, Joaçaba e Luzema (SC), Guadalupe (PI), Joaquim Gomes (AL), Miracema do Tocantins (TO) e Nazário e Porangatu (GO).

HOJE

Dia da Sociedade Amigos de Mauá

Dia do Exército Brasileiro

Dia do Feirante

Dia do Soldado.

São Luís IX

25 de agosto

Rei da França, falecido na Tunísia em 1270. Padroeiro da Ordem Franciscana Secular. Foi canonizado por Bonifácio VIII em 11 de agosto de 1297.

Divulgação: Franciscanos