A Rádio Independência. A Rádio ABC. O sertanejo de ontem... ...de hoje e de sempre.

Todo domingo à tarde

Lá no rádio a tocar

Pancadão Sertanejo

Faz meu coração chorar

Com Adinel e Zé Viana

Zé Raimundo a lembrar

Das histórias da minha terra

Saudade a me abraçar

“Saudade da Minha Terra”, da obra de Gustavo Cópia para enriquecer o rádio que se faz atualmente no Grande ABC.

O livro “Programa de Auditório”, que “Memória” lançou no ano 2000, relaciona vários dos muitos violeiros que desfilaram pelos microfones da radiofonia original do hoje Grande ABC.

As quatro estações pioneiras – Clube, ABC, Independência (depois Rádio Diário) e Cacique – tinham programas com a chamada música raiz.

Hoje multiplicam-se as emissoras, em forma de comunitárias e FMs. E aquele espírito musical prevalece.

“Memória”, há tempos, planeja reeditar o livro “Programa de Auditório”. Afinal, já se passou quase um quarto de século em que o volume original foi lançado. E quanta coisa aconteceu deste então, a começar pelo milagre do aperfeiçoamento da Internet.

A vontade retorna agora graças a um sonoplasta, o jornalista formado e comunicador da Rádio ABC, Gustavo Cópia, que tem composto canções para os vários programas da emissora e fotografado seus apresentadores.

Sendo assim, “Memória” já atualiza o livro do ano 2000. Sistematiza fotos e informações. E mantem no sábado o espaço semanal voltado ao meio rádio.

Crédito da foto 1 – Acervo: Nelson Perdigão

ONTEM. Equipe da Rádio Diário (antiga Independência) recebe a Medalha João Ramalho, com Edward de Souza (o primeiro à esquerda), Maury de Campos Dotto, Pascoal Assunção, J. Alves, Sidney Lima, Rolando Marques, Norival Toledo, Jurandir Martins, Oswaldo Lavrado, Nelson Perdigão, Agapito Assunção e Reinaldo Nascimento

Crédito da foto 2 – Foto: Gustavo Cópia

HOJE. Pancadão Sertanejo, com Zé Raimundo, Adinel Ramos e Zé Viana: aos domingos, das 16h às 19h

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 24 de agosto de 1994 – Edição 8787

MANCHETE – Poupança pode ter rendimento maior.

PONTO DE VISTA – Cegueira na administração pública.

Não falta exercício da cidadania, falta entender o que realmente é cidadania.

Humberto César, advogado e servidor público. Radialista. Amigo querido. Hoje, o saudoso Humberto César.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Doze horas.

Vozes gravadas.

Getúlio na história

Texto: Milton Parron

Memória neste final de semana relata o período do governo constitucional de Getúlio Vargas iniciado com sua eleição em 1950.

Anteriormente ele governara o País ditatorialmente, entre 1930 a 1945.

No programa, a forte campanha de oposição à sua administração, desde a posse em 1951, tendo à frente a UDN e o jornalista Carlos Lacerda.

As 12 horas que antecederam o suicídio de Vargas, durante as quais foram realizadas várias reuniões com seus ministros no Palácio do Catete, foram tensas e registradas em gravações históricas pouco conhecidas e que serão levadas ao público no programa Memória deste final de semana.

Entrevistas raríssimas foram reunidas e também serão levadas ao ar, entre elas, a do marechal Eurico Gaspar Dutra que sucedeu e, posteriormente, antecedeu Getúlio na presidência.

Também tem o depoimento de João Café Filho, vice-presidente que assumiu a chefia de governo após a morte de Getúlio Vargas pelo caminho do suicídio que veio a praticar na manhã de 24 de agosto de 1954 depois de uma noite e madrugada de exaustivas reuniões que visavam acabar com a crise política na qual o País havia se engolfado.

Memória - Getúlio, um tiro – II. Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

Sucesso de todos os tempos

As mais lindas canções do passado. Carro chefe: Nelson Gonçalves, “Naquela mesa”, de Sérgio Bittencourt.

Produção e apresentação: Vicente de Paula. Hoje, sábado, das 17h às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81,9.

Jeff Coração de Estudante

O rádio como antigamente, falado, refletido. A música entra como complemento. E os 60 minutos passam rapidamente.

Produção e apresentação: José Eliodoro Filho. Hoje, sábado, das 19h às 20h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81,9.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Buritama e Rubiácea, ambos elevados a município em 1949.

No Brasil, Barra do Rocha (BA), Maribondo e Taquarana (AL) e Ubajara (CE).

HOJE

Dia da Infância. A Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) promove o Dia da Infância em 24 de agosto e o Dia Mundial da Infância, em 21 de março

Dia dos Artistas.

São Bartolomeu

24 de agosto

Também chamado Natanael. Foi um dos 12 primeiros apóstolos de Jesus. Faleceu no ano 51.

Divulgação: Paróquia São Sebastião