Kayky Brito deixa irmã emocionada após linda homenagem: Se eu entrar em trabalho de parto a culpa é sua

De volta ao trabalho! Kayky Brito está na novela da TV Globo, Família É Tudo, voltando a atuar após o acidente em outubro de 2023. Feliz com a nova fase após uma longa recuperação, o ator aproveitou para abrir o coração e homenagear a sua irmã, Sthefany Brito, que o apoio muito durante o período turbulento.

Em um post no Instagram, Kayky se declarou para a atriz com um vídeo fofo, fingindo que está à entrevistando, perguntando da reta final de sua gravidez. Na legenda, o ator falou um pouco sobre ela:

Minha eterna amada irmã! O jeito que você leva situações da vida numa forma de ser resistente, me motiva. O jeito de você ser leve e atenta me faz aprender? Você além de ser uma mãezona (em dobro num futuro breve) é uma grande pessoa.

No comentário da publicação, Stefhany agradeceu pela linda homenagem:

Ah não estava preparada pra isso? (e se eu entrar em trabalho de parto a culpa é sua!) Te amo com todas as minhas forças! Até hoje quando você me liga ou manda mensagem e vejo seu nome escrito meu coração da uma disparada! Deus é maravilhoso e eu jamais poderia estar vivendo esse momento tão lindo de ter mais um filho sem você do meu lado!!!! Você que me fez ter a vontade de dar um irmão pro Enrico! Te amo até o infinito e estamos juntos sempre pra sempre!