Motivo de Jennifer Lopez ter sido a responsável pelo pedido de divórcio de Ben Affleck é revelado

A separação entre Ben Affleck e Jennifer Lopez está dando o que falar desde que os rumores começaram. Agora, na última terça-feira, dia 20, foi divulgado pela BBC que a cantora teria solicitado a papelada de divórcio do ator no final de abril deste ano. No entanto, o motivo não teria sido revelado até agora, apesar de a revista People contar que fontes explicaram a razão de ter partido dela a decisão.

Segundo a publicação, Jennifer estava cansada de esperar e teria ido desacompanhada de advogados ao tribunal para pedir o divórcio de Affleck:

Ela tentou com todas as forças fazer as coisas acontecerem e está com o coração partido. As crianças [os dois filhos dela, os gêmeos Max e Emme] são a sua principal prioridade, como sempre foram, afirmou.

Vale lembrar que os filhos de Lopez são fruto do casamento dela com o músico Marc Anthony, que teve inicio em 2004 e durou cerca de dez anos. Já Affleck é pai de Violet, Seraphina e Samuel, do antigo casamento dele com a atriz Jennifer Garner, entre 2005 e 2018. Já Jennifer e Ben trocaram as alianças em 2022 e, ao que tudo indica, já estão tirando os acessórios do dedo.