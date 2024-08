Filha de José Wilker emociona ao homenagear o pai no dia do aniversário

Isabel Wilber, filha do ator José Wilker, emocionou as redes sociais ao lembrar com carinho do seu pai no dia em que ele completaria mais um ano de vida. Vale pontuar que o famoso morreu aos 69 anos de idade, vítima de infarto fulminante.

Com uma foto do artista sorridente, Isabel contou que ensaiou uma carta para falar sobre o pai.

20 de agosto. Seriam 77 anos? Acordei de madrugada e ensaiei uma carta, mas agora que comecei, fiquei tímida, rs. É o seu aniversário. Digo é, no presente, porque tanto de você já ficou pro passado. Esse ano de 2024 marca dez anos disso, de você no passado.

Em seguida, ela contou que foi surpreendida por um vídeo que nunca viu do seu pai e, as palavras ditas por ele mexeram com ela de alguma forma.

Ontem foi o dia do ator e num vídeo bonito que circulou por essas redes, vários atores davam conselhos para futuros atores e você disse assim: deixar o corpo sair espiritualmente em aventura, só. Como mágica, te assisti dizer uma coisa que nunca tinha lhe ouvido dizer antes - depois de tanto tempo, depois de tanto no passado, você aqui, agora, me surpreendendo.

Isabel então encerrou desejando um feliz aniversário ao ator:

E de agora em diante pensarei em você sempre assim: espiritualmente em aventura, só. Feliz aniversário.