Após festival no Estrela da Casa, casa tem choro e até mudança de quarto

A madrugada desta quarta-feira, dia 21, deu o que falar após primeiro festival e batalha do Estrela da Casa. Heloísa Araújo foi a primeira eliminada do programa, o que fez com que Nick Cruz chorasse bastante, já que não ficou nada satisfeito com sua apresentação na última terça-feira, dia 20.

E não foi só isso! Com a saída de Heloísa, surgiu uma cama vaga no quarto azul. Matheus Torres não perdeu tempo e já foi juntando suas coisas para dividir a cama com Unna X. Inclusive, o novo casal já dormiu juntinho nesta madrugada.

Porém, quem se incomodou foi Califfa, que diz ter perdido um aliado na casa, se referindo a Matheus. Que clima!

Depois de um susto na batalha, Nicole Louise e Leidy Murilho, voltaram para casa mais atentas e ligadas no jogo. Durante uma conversa, Leidy revela à amiga que tem gente levando informação delas para os outros participantes.

Eita atrás de vixe!