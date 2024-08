Luiz Fernando e Dib intensificam campanha de rua com caminhada

Candidato a prefeito de São Bernardo, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), iniciou as agendas de campanha ontem com presença na missa em homenagem aos 471 anos da cidade, na Igreja da Matriz.

Após celebração religiosa, Luiz Fernando caminhou ao lado do candidato a vice-prefeito William Dib (PSB) pelo Alto Industrial. “Nossa preocupação é muito grande com a geração de empregos. Precisamos trazer as indústrias de volta para São Bernardo, pois só assim teremos nossos jovens no mundo do trabalho e gerando renda. É dessa forma que nossa cidade vai crescer de novo”, disse o prefeiturável petista, que encerrou a caminhada na sede do Blumenau Esporte Clube.

No fim da tarde, Luiz Fernando realizou carreata na Vila São Pedro, região para a qual Luiz Fernando enviou mais de R$ 500 mil para a UBS do bairro. “Mesmo assim, a situação é caótica. Precisamos de mais médicos urgentemente para zerar a fila de consultas, exames e cirurgias”, afirmou.