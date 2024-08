Poupatempo da Saúde recebe comitiva de candidatos de Goiás

O Poupatempo da Saúde recebeu ontem um grupo de visitantes do Centro-Oeste do País. O ex-governador de Goiás por quatro mandatos e presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, esteve no equipamento acompanhado de seis candidatos a prefeito de cidades goianas, que se propuseram a conhecer o espaço a fim de levar a solução para seus municípios.

Estiveram no equipamento, inaugurado em fevereiro deste ano pela Prefeitura de Santo André, os candidatos tucanos Matheus Ribeiro, de Goiânia; Glaucia Melo, de Porangatu; Joaquim Guilherme, de Morrinhos; Fábio Águia, de Formosa; e Helio Lopes, de Anápolis; além de Osvaldo Fonseca (Republicanos), de Rio Verde.

Junto com a equipe do próprio Poupatempo da Saúde, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), foi anfitrião da visita. A comitiva goiana assistiu a uma apresentação e, posteriormente, pôde conhecer a estrutura do local, esclarecer dúvidas e também conversar com pacientes. Tudo isso com a finalidade de incluir o equipamento em seus planos de governo, mas com nomenclatura adaptada para Vapt Vupt da Saúde, em uma referência ao nome dado ao Poupatempo em Goiás (chamado de Vapt Vupt).

“Eles vieram conhecer nosso Poupatempo da Saúde, que é um grande orgulho para nós, andreenses, e quando eleitos em suas cidades vão levar para Goiás. É a resolutividade que já temos na área de documentos para a saúde pública. Agradeço a todos pela visita. É um prazer recebê-los. A gente fica feliz em exportar boas práticas que melhoram a vida das pessoas”, comentou o prefeito Paulo Serra.

“O prefeito Paulo Serra tem uma gestão criativa e resolutiva para os problemas do povo. Há 25 anos criamos o Vapt Vupt em Goiás, uma revolução. São 90 unidades em todo o Estado. Agora os prefeitos que vão ser eleitos vão copiar esse Poupatempo da Saúde, que vai ser muito bom para o povo”, endossou o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo.

SEIS MESES

O Poupatempo da Saúde celebrou no início de agosto seis meses desde que entrou em operação. Criado para centralizar as especialidades oferecidas pela rede de saúde andreense, o equipamento ampliou em 81% a capacidade de atendimento, aproximando a rede de atenção básica da rede especializada, permitindo que usuários não esperem meses por consultas e outros serviços. Nesse período, já foram realizados cerca de 150 mil atendimentos. O aumento mais significativo foi na especialidade de oftalmologia, com crescimento de 385%, seguido por gastroenterologia, com 150%.

O Poupatempo da Saúde abriu as portas em substituição a dois prédios que dividiam o atendimento às especialidades. No atual espaço, conta com uma estrutura de 1.600 m², dentro do Atrium Shopping, o que proporcionou significativa economia aos cofres públicos – com a diminuição de um terço no valor gasto nos aluguéis.

O equipamento possui 53 consultórios, atendimento a cerca de 35 especialidades, e funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h. No local ainda funciona o ambulatório Travessias, espaço multidisciplinar de cuidados para pessoas com variabilidade de gênero, que triplicou a capacidade de atendimento da população transexual da cidade.