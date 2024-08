Haddad se reúne com Lula e participa de evento por transformação ecológica com demais Poderes

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá uma série de reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 21, além de uma cerimônia para firmar um pacto pela transformação ecológica com os demais Poderes.

Pela manhã, Haddad participa de três reuniões com Lula. A primeira, às 9h, será um encontro entre os dois. Na sequência, ele participa de um encontro que também terá a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, e os presidentes de quatro fundos de pensão: João Luiz Fukunaga (Previ), Henrique Jäger (Petros), Ricardo Pontes (Funcef) e Camilo Fernandes dos Santos (Postalis). Às 11h30, Haddad e Lula se reúnem com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

O primeiro compromisso da tarde de Haddad é a cerimônia de assinatura do Pacto pela Transformação Ecológica entre os Três Poderes, às 14h. Esse evento, por exemplo, contará com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Às 15h30, Haddad participa de outra reunião com Lula, dessa vez com representantes do setor de celulose.

No final da tarde, às 17h, Haddad recebe os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Meio Ambiente, Marina Silva, na Fazenda. A última agenda do dia, às 18h, será com Yang Pen, CEO do Ant Group Internacional e Dotz.