Ramón Díaz cobra foco após vaga nos pênaltis na Copa Sul-Americana: 'Corinthians tem que mudar'

Um misto de alívio e preocupação. Esse foi o tom da entrevista coletiva do técnico Ramón Díaz concedida na madrugada desta terça-feira, após a sofrida classificação do Corinthians às quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Red Bull Bragantino nos pênaltis, na Neo Química Arena.

Feliz pela confirmação da vaga mesmo com a derrota de 2 a 1 (na ida havia vencido o rival de Bragança Paulista pelo mesmo placar), o treinador argentino fez um alerta a seus comandados.

"Fizemos um bom primeiro tempo, mas a etapa final me deixou preocupado. O time não soube responder à pressão do Bragantino. Os dois gols que tomamos saíram de um lateral e de um escanteio. A nível internacional, isso não pode acontecer", comentou Díaz.

O formato do torneio, que após a fase de grupos é disputado em dois jogos eliminatórios por etapa, também foi destacado pelo comandante corintiano que pediu foco a seus atletas.

"Estamos jogando em bom nível, mas precisamos estar ligado nos 90 minutos, não apenas 45. O Corinthians tem que mudar. Precisa ter uma mentalidade copeira. Falo por experiência. Temos que mudar a postura para chegar à final", declarou.

Além da parte tática e técnica, Ramón Díaz disse que o Corinthians necessita ser mais pragmático para aproveitar as vantagens que adquiriu com o triunfo de 2 a 1 na partida de ida em Bragança Paulista. "Tínhamos dois gols de vantagem e fomos vazados duas vezes atuando em casa. Vamos conversar, trabalhar e tratar de melhorar", afirmou Díaz num recado claro de que o time precisa ter mais controle emocional.

Após garantir passagem às quartas de final da competição internacional, o Corinthians volta a centrar foco no Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento (17º com 22 pontos), o time sabe que precisa reagir para diminuir a pressão no clube.

No domingo, o compromisso é diante do Fortaleza, vice-líder do Nacional, no Castelão. O histórico recente da equipe no torneio é preocupante. Nos últimos cinco jogos, foram quatro empates e a derrota para o Atlético-MG. O triunfo mais recente da equipe paulista no Brasileiro aconteceu no dia 21 de julho no 1 a 0 sobre o Bahia, em Salvador.