Obituário - 21 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria da Glória Silva, 91. Natural de São Gotardo (Minas Gerais). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Monteiro, 90. Natural de Portugal. Residia em Utinga, Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Dorival Marchi, 81. Natural Jaboticabal (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iraci de Oliveira, 80. Natural de Guanambi (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aldecy de Oliveira Silva, 76. Natural de Quipapá (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Francisco Garcia, 71. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sônia Maria Aparecida Morales Gize, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 16. Memorial Planalto.

Veronice Ferreira Candalo, 54. Natural de Sertaneja (Paraná). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Saraiva da Silva, 51. Natural de São Romão (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 16. Cemitério de Luislândia (Minas Gerais).

Marcelo Matheus Pinheiro, 23. Natural de São Roque (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Ajudante de pedreiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Sidnei Ferreira, 77. Natural de Colina (SP). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Nelson Cogo, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Edson de Lira Ribeiro, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Executivo comercial. Dia 16, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Akio Itohara, 88. Natural do Japão. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 16. Jardim da Colina.

Elias Ribeiro Cruz, 68. Natural de Umari (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Jucie Belo da Silva, 50. Natural de Tenente Ananias (Rio Grande do Norte. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Ronny Erison Rodrigues da Silva, 35. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.