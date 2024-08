Petróleo fecha em queda, após oscilar durante a sessão, de olho no Oriente Médio

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda na sessão desta terça-feira, 20, após oscilar entre altas e baixas no decorrer do pregão, de olho nos desdobramentos do Oriente Médio.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 0,67% (US$ 0,49), a US$ 73,17 o barril, enquanto o Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,59% (US$ 0,46), a US$ 77,20 o barril.

Na visão da analista sênior Svetlana Tretyakova, da Rystad Energy, o desempenho baixista do petróleo deve continuar nos próximos dias.

A especialista observou que apesar das negociações de cessar-fogo no Oriente Médio, os confrontos entre Israel e o Hamas continuam, portanto, os mercados "vão permanecer altamente sensíveis a quaisquer acontecimentos na região".

Relatório do CityIndex observa que o potencial cessar-fogo na Faixa de Gaza, dados da economia dos EUA que serão divulgados nesta semana e o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na sexta-feira no Simpósio de Jackson Hole, "devem introduzir maior volatilidade nos mercados de petróleo bruto durante o resto da semana".

Análise da Oanda observa que "o Brent é negociado dentro de uma zona de suporte crucial que se estende até a mínima de 5 de agosto em torno de US$ 75,83. Se os preços do petróleo saltarem dessa zona de suporte, eles podem encontrar resistência em torno de US$ 79,00 antes de atingir o nível psicológico de US$ 80,00".