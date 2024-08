Apaixonada, Marina Ruy Barbosa posta foto rara com o noivo, Abdul Fares, e brinca: Um sortudo, né?

Marina Ruy Barbosa não é de mostrar muito sobre seu relacionamento com Abdul Fares. Mas a atriz fez uma publicação rara com o noivo nas redes sociais na madrugada desta terça-feira, dia 20, deixando os fãs do casal felizes da vida.

A estrela fez uma viagem à Grécia e agora curte o litoral da Itália com o amado, com quem está desde o começo de 2023. E foi exatamente sobre a viagem sua nova publicação. O clique está apenas na quarta imagem, quando os dois aparecem abraçadinhos na beira mar.

Ao ver as fotos, uma internauta questionou:

Quem é o boy?, ao que Marina respondeu em tom de brincadeira:

Um sortudo, né?