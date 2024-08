Bombeiros resgatam grupo que se perdeu em trilha na Grande SP

Um grupo de cinco amigos - um homem e quatro mulheres - foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo na tarde de segunda-feira, 19, após se perder em uma trilha nas proximidades de Rio Grande da Serra e de Paranapiacaba, no distrito de Santo André, região metropolitana da capital paulista.

O grupo, que entrou na mata na madrugada de domingo, 18, tinha como destino a Cachoeira da Fumaça. Em razão da dificuldade de se orientar, acabou se perdendo. Eles marcaram de encontrar outro grupo que já estava nas imediações.

Conforme a corporação, as buscas se iniciaram no mesmo dia, após o desaparecimento das cinco pessoas, mas o resgate ocorreu na tarde de segunda-feira, após uma das vítimas conseguir ligar para o 190.

Segundo a bombeira que participou do resgate, tenente Carolina Cardoso, é proibido fazer trilhas no local. "O local é conhecido por ter vários precipícios, e ser de difícil acesso. As pessoas podem se perder facilmente", disse ela.

Além de três equipes, o helicóptero Águia também participou do resgate de uma das vítimas, que estava debilitada em razão de fome e frio. As outras quatro pessoas foram conduzidas ao ponto de apoio com o auxílio dos bombeiros.