Mpox não é 'a nova covid', afirma diretor regional da OMS

Uma autoridade da Organização Mundial da Saúde (OMS) ressaltou nesta terça-feira, 20, que a infecção viral mpox não é "a nova covid". "Podemos e devemos combater a mpox juntos", afirmou o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, em comunicado divulgado no site do órgão. "Então, vamos escolher implementar os sistemas necessários para controlar e eliminar a mpox globalmente? Ou entraremos em outro ciclo de pânico e negligência? Como responderemos agora e nos próximos anos será um teste crítico para a Europa e o mundo", acrescentou.

No último dia 14, a OMS declarou um recente surto de mpox na África como "emergência de saúde pública de preocupação internacional", após a identificação de uma nova variante da doença. Um dia depois, foi confirmado um caso da variante na Suécia, no primeiro sinal de propagação da doença fora do continente africano.