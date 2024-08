EUA: Trump diz que Kamala Harris não participará de debate na Fox News em 4/9

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que a vice-presidente americana, Kamala Harris, informou nesta terça-feira, 20, que não comparecerá ao debate da Fox News, marcado para 4 de setembro. Em substituição ao debate, no mesmo dia, Trump participará do Tele-Town Hall, apresentado por Sean Hannity, também pela Fox. O evento acontecerá na Pensilvânia, Estado considerado chave para as eleições americanas.

"Não estou surpreso com esse desdobramento, porque sinto que ela sabe que é muito difícil para ela defender seu fiasco em absolutamente tudo em que um dia acreditou", escreveu o candidato republicano à presidência dos EUA, em publicação na Truth Social.

Trump alegou que a democrata teria dificuldade em defender declarações antigas em que criticou o fraturamento hidráulico na Pensilvânia - que usa esse método para retirar combustíveis fósseis do solo, uma das maiores fontes de renda de eleitores desse estado - e o seu "desempenho horrível na fronteira". "Milhares de criminosos, pessoas de hospícios e terroristas tiveram a entrada permitida no nosso país, sem checagem ou veto. É uma chamada fronteira aberta!", escreveu o ex-presidente.