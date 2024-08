Cássio diz que gol de Alerrandro foi o mais bonito que sofreu na carreira

O empate de 2 a 2 entre Cruzeiro e Vitória, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, chamou a atenção pelo belo gol de bicicleta anotado por Alerrandro, atacante do time baiano. Vítima da habilidade do jogador rival na meta cruzeirense, o ex-corintiano Cássio admitiu a beleza do lance.

"Depois vou ver o replay com calma, mas não tenho dúvida que foi o gol mais bonito (que sofri). Até pela dificuldade, pelo jeito que pegou na bola, que não é fácil. Ele foi muito feliz, foi um belo gol sim", afirmou o goleiro Cássio em entrevista ao SporTV.

O gol de Alerrandro abriu uma vantagem de 2 a 0 para o time baiano no placar. No entanto, na etapa final, a equipe mineira conseguiu buscar o empate. Um dos principais nomes do elenco atual do Cruzeiro, Cássio disse que o lance mostrou uma grande perícia do atacante adversário.

"Até tentei um posicionamento mais agressivo porque achei que ia ter um enfrentamento com o Alerrandro. Mas ele acertou um grande chute que não tinha o que fazer. Só aplaudir", disse o goleiro.

Com o ponto somado fora de casa, o Cruzeiro chegou aos 37 pontos e ocupa o sétimo lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória, que agora é o 16º colocado, deixou a zona de rebaixamento com o empate e colocou o Corinthians na faixa de degola do torneio nacional.