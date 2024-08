Calor faz ar de São Paulo ficar mais seco; Defesa Civil decreta alerta

A onda de calor que tem provocado aumento das temperaturas em vários Estados do Centro-Sul do País fez a Defesa Civil de São Paulo decretar, na tarde desta segunda-feira, 19, estado de alerta para a capital paulista por conta do tempo seco. Segundo o órgão, a menor a umidade relativa do ar registrada entre todas as estações da cidade, ao longo do dia, foi de 13,5%, captada na estação da Sé, no centro, por volta das 17h.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, regiões como Perus (zona norte) e Itaquera (zona leste), registraram umidade relativa do ar de 19% e 17%, respectivamente. Com a elevação gradual dos índices, o estado de alerta da Defesa Civil passou para o status de "observação" no fim da tarde, por volta das 18h.

Este já é o terceiro dia marcado pelo tempo muito seco na cidade. No último sábado, 17, São Paulo teve o menor índice médio de umidade relativa do ar dos últimos três anos, com 20,5%. No domingo, a capital paulista teve a menor umidade relativa do ar absoluta de 2024: 13,2%, registrados na estação meteorológica automática da Sé, de acordo com o CGE.

Ainda conforme os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, a cidade já acumulou volume de chuva no mês de 33,4mm, 12,1% acima do esperado para agosto (29,8mm). O total foi alcançado com as precipitações que aconteceram nos últimos dias 9 e 10.

A tendência para os próximo dias é de permanência do calor, altas amplitudes térmicas e baixa umidade do ar. O cenário é resultado de um bloqueio atmosférico que tem provocado essa grande massa de ar seco. "Essa condição meteorológica facilita a propagação de queimadas e incêndios, e aumenta a concentração dos poluentes nos grandes centros urbanos", alerta o CGE.

Com isso, os próximos dias na capital poderão ser de temperaturas máximas igual ou superior a 30°C, e umidade do ar próxima a abaixo dos 30%.

Na terça-feira, 20, o predomínio de sol manterá a temperatura elevada. Entre o fim da tarde e a noite, a entrada de uma brisa marítima alivia o calor e eleva os porcentuais de umidade. A noite terá céu nublado, mas com baixa probabilidade de chuva. A previsão é de mínima de 16°C e máxima de 30°C.

Na quarta-feira, 21, o cenário atmosférico não deve mudar, segundo a Prefeitura. A manhã será marcada por formação de névoa úmida e termômetros em torno dos 16°C. Já a tarde será mais quente e menos úmida, com formação de névoa seca e máxima de 30°C.

O calor deve persistir até o fim da semana, quando as temperaturas poderão cair com a aproximação de uma nova frente fria (veja mais abaixo).

Governo de SP emite alerta para risco de incêndio

O calor e o tempo seco fizeram o governo estadual emitir alerta emergência para o risco de incêndios para 16 regiões do Estado: Capital, Região Metropolitana de SP, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São Jose dos Campos, São Jose do Rio Preto e Sorocaba.

"A Operação SP Sem Fogo, do governo de São Paulo, está desde junho na fase vermelha, em que as ações de prevenção e combate a focos de incêndio é intensificada. O reforço nas ações ocorre durante o período mais seco do ano, que vai até outubro", disse o Estado, em nota.

Para a prevenção contra queimadas, é recomendado não soltar balões; evitar acender fogueiras, especialmente próximo às matas. não utilizar o fogo para limpeza de terrenos; não queimar lixo; fazer queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb.

Para receber alertas da Defesa Civil no celular sobre o risco de incêndios ou tempo seco, é necessário enviar um SMS com o CEP para o número 40199.

Frio deve voltar no fim da semana

O forte calor poderá ser substituído por uma nova massa de ar frio, que deve avançar a partir da Argentina e do Uruguai, atingir o Sul do País e derrubar as temperaturas a partir do próximo fim de semana, de acordo com a agência de meteorologia MetSul.

"O ar frio, então, vai se mover para Norte na sequência rumo ao Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil com queda maior da temperatura no próximo fim de semana nestas regiões, encerrando o período muito quente", projeta a empresa de meteorologia. (Colaborou Renata Okumura)