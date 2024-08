Campos Neto pede calma e cautela em meio a expectativas de alta dos juros

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, pediu calma e cautela aos investidores em meio à expectativa de uma possível alta dos juros. "É importante ter calma, ter cautela nos momentos de muita volatilidade", destacou, em entrevista à jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo. "A gente tem uma tese não comprovada, mas com indícios, de que o mercado de trabalho forte está começando a afetar serviços, mas ainda não está evidente", pontuou.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de elevar os juros, Campos Neto destacou que se fosse necessário, o BC elevaria, mas que não lembrava de ter mencionado a possibilidade de aumentar a Selic.

"O mercado já vinha colocando um pouco de expectativa de alta na curva. Mas não depende só do mercado, precisa olhar o cenário daqui para frente. A economia está forte, parte do mercado de trabalho está forte, a inflação em 12 meses bateu 4,5%, mas vai cair um pouco, e os próximos números vão ser melhores."

Segundo afirmou à reportagem, o que os dirigentes do Comitê de Política Monetária (Copom) sempre sinalizaram é que se fosse necessário promover alta do juro básico, isso seria feito. "A gente sempre disse que se fosse necessário subir os juros, subiria, mas não lembro de ter falado de alta de juros", afirma.

Ressaltou que há agora a percepção de que haverá desaceleração organizada, dados sinais de melhora da situação internacional. "Os economistas não estão prevendo alta de juros para este ano, mas o mercado sim."