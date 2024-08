Justiça reconhece fake news de Flávia Morando contra Luiz Fernando

A Justiça Eleitoral reconheceu que a candidata do União Brasil à Prefeitura de São Bernardo, Flávia Morando, publicou fake news contra o também postulante a prefeito Luiz Fernando Teixeira (PT). Decisão publicada neste domingo pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) determinou a remoção das publicações das redes sociais da sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB).

"É sabido que a veiculação de propaganda eleitoral deve seguir regras estabelecidas na Resolução TSE 23610/2019, devendo combater a desinformação, caracterizada por publicações descontextualizadas, que se utilizem de montagens, recortes e outras tecnologias que possam confundir o eleitor quanto a sua veracidade. No presente, sem entrar no mérito do conteúdo veiculado, verifica-se que a imagem publicada no Instagram e Facebook, é objeto de montagem, com recortes de notícias descontextualizadas, com potencial para confundir o eleitor. Nesse ponto, portanto, quanto à forma usada, cabe a intervenção da Justiça Eleitoral”, escreveu o juiz Mauricio Tini Garcia.

Nas redes sociais, Flavia fez uma publicação relacionando Luiz Fernando a duas matérias de jornais que falavam sobre corrupção envolvendo Luiz Marinho (PT), ex-prefeito de São Bernardo. A primeira matéria é do jornal ABC Repórter, de janeiro de 2019, e aborda uma investigação contra o ex-chefe do Executivo são-bernardense. A segunda é do portal UOL, de março de 2020, e informa sobre bloqueio das contas de Marinho determinado pela Justiça.

“Luiz Fernando diz que é a ‘única opção de mudança’. Mudança da volta do PT? Dos Luízes? Quem lembra do Luiz Marinho?”, diz a arte publicada pela candidata, que traz fotos de Marinho e Luiz Fernando juntos, com as obras do piscinão do Paço – iniciadas na gestão petista – ao fundo. A publicação foi feita há três dias, mas Flávia editou a legenda no domingo.

“Ela (Flávia) veiculou um post com desinformação, ataques e calúnias. Quem não tem o que apresentar opta pelo caminho das fake news. O baixo nível da campanha começou, mas a Justiça e o povo de São Bernardo não vão fechar os olhos para as mentiras”, declarou Luiz Fernando.

Procurada pelo Diário, Flávia Morando disse que se “trata de decisão liminar”. “A campanha ainda não foi citada e haverá oportunidade de demonstrar que a lei permite que se mostre ao eleitorado escândalos e acusações contra filiados do partido do candidato e seus aliados. Entendemos que os cidadãos devem ter a mais ampla informação para tomar sua decisão. Respeitamos a decisão liminar, mas temos a confiança de que a Justiça Eleitoral manterá sua jurisprudência e permitirá que as eleitoras e eleitores de São Bernardo conheçam os candidatos.