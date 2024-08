Centro de Esportes Aquáticos sai até dezembro

A tradição de São Bernardo em esportes de alto rendimento é histórica. Não à toa a cidade possui centros de excelência em diversas modalidades, como ginástica artística, handebol, judô e atletismo, por exemplo. E a administração promete entregar ainda neste semestre o Centro de Esportes Aquáticos no Estoril, região do Riacho Grande. As obras da estrutura, situada às margens da Represa Billings, entraram na etapa final. Um investimento de R$ 6 milhões da Prefeitura em parceria com o governo do Estado de São Paulo.

Já ficou definido pela Prefeitura que a equipe de paracanoagem de São Bernardo usará o Centro de Esportes Aquáticos para treinamentos visando competições nacionais e internacionais. Outra boa notícia é que o espaço será aberto à comunidade para outras práticas aquáticas. O complexo irá disponibilizar iniciação esportiva em modalidades como natação, canoagem, stand up paddle, além de outros. Isso sem contar quadra de beach tênis.

As obras do centro de excelência no Estoril abrangem a reforma completa da piscina, espelho d’água, academia em prédio totalmente novo destinada a atividades físicas, recuperação da casa de pedra, adequação da rampa de canoas, deck, abrigo aos materiais náuticos, pátio, vestiários, lanchonete, gradis, elevador (voltado a PCDs), muro de contenção, além da revitalização de toda a área externa, com novo paisagismo, iluminação e estruturação em torno de acessibilidade.

Dois atletas da paracanoagem de São Bernardo, que treinam nas águas da Billings, estarão na disputa dos Jogos Paralímpicos de Paris, que começam no próximo dia 28. Luis Carlos Cardoso vai em busca da medalha na classe KL1, enquanto Debora Raiza Ribeiro busca a medalha nas categorias KL2 e VL2. Hoje, o Brasil é a maior potência continental no esporte e considerada uma das maiores do mundo.

Tigre: sensação do futebol regional

Sensação do futebol no Grande ABC, o São Bernardo FC é o único clube da região que continua na disputa de um campeonato nacional em 2024. Além disso, com a classificação antecipada à segunda fase da Série C do Brasileiro, o sonho do acesso à Segunda Divisão segue vivo.

Na temporada de 2023, o Tigre também conseguiu chegar ao quadrangular da segunda fase. A vaga na Série B deste ano parecia perto. Bastava um empate sem gols na última rodada contra o Operário-PR, Porém, um gol adversário aos 41 minutos do segundo tempo pôs fim às esperanças do Aurinegro.

Já neste ano, o experiente elenco garantiu a classificação para a segunda fase com quatro rodadas de antecedência. Neste momento, a equipe ocupa a quarta colocação da classificação, com 32 pontos.

Uma das novas esperanças do São Bernardo FC foi a contratação do atacante argentino Cristaldo. Com 35 anos, o jogador ficou marcado no futebol brasileiro por causa de sua passagem pelo Palmeiras entre 2014 e 2016, no qual foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão.

A próxima rodada da Série C marca o fim da primeira fase do torneio. O Tigre jogará com o apoio da torcida no 1º de Maio, diante do Floresta-CE, no próximo sábado, às 17h.