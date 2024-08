Akira Auriani debate políticas voltadas a pessoas com deficiência

O candidato do PSB à Prefeitura de Rio Grande da Serra, Akira Auriani, reuniu-se neste domingo (19) com a deputada estadual Andréa Werner (PSB). A agenda foi marcada por bate-papo sobre garantia de direitos para pessoas com deficiência, com especial destaque ao autismo, à inclusão e ao atendimento de mães atípicas da cidade. A atividade foi acompanhada pela candidata a vice na chapa encabeçada por Akira Auriani, Vilma Marcelino (PSDB).

Ativista dos direitos de pessoas com deficiência há mais de de anos, Andréa é mãe de um adolescente autista. A deputada estadual destacou a importância das polícias públicas voltadas ao assunto em todos os espaços e segmentos da sociedade, desde o ambiente escolar até o mercado de trabalho. Entre as iniciativas indicadas por Andréa está a necessidade da criação de rede de apoio “robusta para as mães atípicas” que enfrentam desafios únicos.

“É uma honra receber para este bate-papo nossa deputada estadual, que é defensora das políticas públicas voltadas à inclusão, em especial das pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Essa temática terá espaço de destaque em nosso plano de governo, construído de forma colaborativa, até porque, infelizmente, há poucas iniciativas para este público em Rio Grande da Serra”, avaliou Akira Auriani.

DESAFIOS

Com a participação da comunidade, o bate-papo promoveu reflexões sobre os desafios encontrados por pessoas com deficiência e também de seus familiares, em especial as mães. Entre os apontamentos estão dificuldades no acesso a serviços públicos de Saúde, educação e assistência.

A deputada estadual firmou o compromisso de levar as demandas apresentadas à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) para contribuir com ações na cidade.