Catalá projeta melhora do Tigre com retorno de atletas lesionados

A derrota por 2 a 0 para o Confiança-SE tirou as chances de o São Bernardo FC terminar a primeira fase da Série C do Brasileiro na liderança, mas, de acordo com o técnico Ricardo Catalá, o elenco pode tirar lições valiosas do duelo, apesar do resultado negativo.

“Se tivermos uma postura adequada, somos uma equipe mais próxima de vencer. Obviamente, a quantidade de ausências atrapalha o desempenho, e tivemos muitos problemas na linha de frente nos últimos dias”, explicou o treinador, que não pôde relacionar os atacantes Cristaldo, Luiz Filipe, João Carlos e Lucas Toantins no compromisso, todos no departamento médico.

Com o time já classificado para a segunda fase, Catalá disse que as recentes contratações serão importantes para continuar a sonhar com o acesso. “Quanto mais opções tivermos, melhor. Também temos um elenco experiente, com jogadores identificados com o clube”, disse.

O Tigre finaliza a primeira fase do torneio contra o Floresta-CE sábado, às 17h, no Estádio 1º de Maio.