Festival do Chocolate recebe 100 mil visitantes durante 3 fins de semana

O 15º Festival do Chocolate recebeu, em três fins de semana, cerca de 100 mil pessoas, de acordo com a organização. Com mais de 75 atrações e apresentações gratuitas, o maior evento gastronômico de Ribeirão Pires, que faz parte do calendário turístico do Estado, apostou em um modelo sustentável de valorização cultural, diversidade e uma festa voltada para a família.

No domingo (18), a cantora Maria Gadú levou clássicos da música brasileira para o palco Flor de Cacau e agitou o público com sucessos da carreira, como Bela Flor, Laranja e Dona Cila.

Com domingo dedicado às famílias e ao público infantil, o 15º Festival do Chocolate teve contação de história, pintura facial, brinquedos infláveis, além da grande atração do dia, “O Mundo de Kaboo”. Momento de alegria para Alice de Barros, 7 anos. “Foi muito legal o show. Cantei muito e ainda comi bastante chocolate”, revelou a garota.

O cardápio de doces e salgados foi uma atração à parte. Com espaços lotados e filas, os comerciantes celebraram as vendas. Aparecida Mirom, do carrinho gourmet Bolos e Doces Miron, aprovou o resultado. “Estou no festival pela primeira vez e super feliz com o retorno das vendas. O copudim (doce feito com pudim) teve bastante saída. Valeu a pena participar”, contou.

A Arena Criativa também foi um grande diferencial desta edição, impulsionado a economia local com 30 barracas, em ambiente seguro. Shows de artistas locais no Palco Manacá, atrações infantis e uma variedade de lazer garantiram entretenimento para toda a família.

CHOCO RUN

A 5ª edição da Choco Run – de corrida 5 km e 10 km em Ribeirão Pires – ocorreu neste último domingo de evento e reuniu 1.000 atletas, no Complexo Ayrton Senna.

Todos os participantes receberam medalhas, além da entrega de troféu para os primeiros colocados em cada categoria e por equipes.

As classificações gerais estão disponíveis pelo site (https://globalcronometragem.com.br/evento/chocorun2024).

Iniciado no dia 2 de agosto, o 15º Festival do Chocolate reuniu no Palco Flor de Cacau shows como Tradição, Sergio Reis, Hungria, Blitz, Camisa de Vênus, Felipe e Rodrigo, Jeito Moleque, Bruna Viola e Maria Gadú. O evento teve parceria com a Aciarp (Associação Comercial, Industrial e Agrícola da cidade).