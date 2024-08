Projeto homenageia moradores de Rio Grande da Serra em murais

Democratizar o acesso à arte nas ruas de Rio Grande da Serra, ampliar o debate sobre representatividade racial e exaltar as produções locais. Esses são alguns dos objetivos do curta-metragem Cores da Serra – Expressões no Cotidiano, que deu origem à criação de murais urbanos para homenagear quatro moradores da cidade: a DJ e mãe solo Thamires Maria da Silva, o bailarino clássico Diego Henrique Quintiliano Brito e o casal João Gervasio Concesso e Berenice Desidério de Lana Concesso, organizadores da missa afro (celebração católica com adereços africanos).

O projeto, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, começou em fevereiro e as primeiras exibições serão feitas a partir desta terça-feira, em associações e escolas públicas da cidade.

“Costumam chamar Rio Grande da Serra de cidade dormitório porque muitos moradores trabalham em outros locais. Mas e os idosos, as crianças, todos aqueles que movimentam o comércio local? Quais são as histórias que não são escritas? Escolhemos quatro moradores negros, de diferente faixa-etárias. Queremos que os moradores se vejam como protagonistas, se sintam representados e vistos de alguma forma”, relata a produtora executiva do curta, Jéssica Pina.

De acordo com ela, a arte urbana proposta pelo projeto, que une muralismo, grafite e lambe-lambe, é uma maneira diferente de eternizar essas quatro personalidades, já que a cidade não possui museu.

“Fazer esses retratos foi uma forma de exaltar as pessoas que mantêm a cidade. Isso ajuda a enaltecer a autoestima dos moradores, fazê-los sentir orgulho do local onde nasceram e vivem. São eles os que mais sofrem com a falta da ampliação de cultura, saúde, educação e políticas públicas de combate à desigualdade dentro do município. Os murais são um respiro na correria do dia a dia.”

O material também foi pensado e produzido por André de Souza (diretor de câmera e editor de vídeo), Pamela da Silva (captadora de áudio e designer gráfico), Ronam Santos da Silva (pintor muralista e coordenador), Fernando Jorge da Silva (poeta escritor) e Raimundo Fagner Monteiro Martins (criador da trilha sonora).

A escolha por exibir o curta-metragem em escolas faz parte do propósito social do projeto. “É uma maneira de mostrar às crianças que elas podem morar, trabalhar e produzir coisas incríveis em Rio Grande da Serra. A escola é o primeiro contato com o convívio social. Nela, as crianças constroem sua autoconfiança e procuram saber o que vão ser quando saírem dali. Ter pessoas em quem se espelhar, como esses homenageados, pode ajudar nesse processo”, explica.

Os murais estão localizados na Avenida dos Autonomistas, número 737, Vila Figueiredo (pintura da DJ Thamires da Silva); na Avenida Santa Tereza, 250, no Jardim Santa (casal João e Berenice Concesso); e na Rua dos Trilhos, 71, no Bairro Pedreira (bailarino Diego Brito).





EXIBIÇÕES

Nesta terça-feira, a exibição do curta começa na Profavi (Associação Promoção A Favor da Vida), em dois horários (10h e 14h). Na quarta-feira (21), será na Ação Social Cristo Rei (Av. São João, 616). Na quinta (21), ocorrerá na E.E. (Escola Estadual) Professor Sebastião Vayego de Carvalho, às 7h, e E.E. Professora Shisuko Ioshida Niwa, às 11h.

No fim de semana, haverá apresentação no sábado (24), às 19h, na Associação Amigos do Bairro Pedreira (Rua Brigadeiro Tobias, 158). No dia 1º de setembro, também haverá na Associação de Amigos do Parque América (Rua Mococa, 320), às 19h. Todas as exibições serão seguidas de rodas de conversa com o público.