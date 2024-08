Palavra do Leitor - 20 de agosto de 2024

Silvio Santos – 1

‘Televisão brasileira perde a genialidade de Silvio Santos’ (Setecidades, dia 18). O imortalizado extraordinário empresário e comunicador Silvio Santos, que por décadas foi o Senhor da Alegria, despede-se aos 93 anos. Como incansável trabalhador, criativo e apresentador inigualável, com sua incontrolável e saudável alegria, foi durante 60 anos de carreira o personagem da nossa TV que mais se identificou com o povo brasileiro. Vá em Paz, Silvio Santos!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Silvio Santos – 2

Em agosto, que, segundo os mais antigos, é o mês do desgosto, perdemos figura ímpar da TV brasileira, Senor Abravanel. Ou, simplesmente, Silvio Santos. Eu, que assisti ao Silvio com minha avó, minha mãe e agora com minha família, dei muitas risadas com ai ai ai ui ui e Qual é a música? Determinados ícones são insubstituíveis. De fato, o Céu está em festa.

João Camargo

Capital

Silvio Santos – 3

Silvio Santos foi o verdadeiro rei da televisão brasileira. Em 1989, tentou entrar para a política, como candidato à Presidência da República, mas, tanto lá como cá, um candidato que ameaçasse o sistema era colocado para fora. Nessa época disputavam as eleições Collor e Lula, vencendo o então presidente Fernando Collor e deu no que deu. Como político, Silvio tinha como objetivo aproximar os pobres dos ricos. Viveu 93 anos sem ver essa mudança, pois seus sucessores até hoje sustentam o mesmo discurso, e a pobreza segue fazendo suas vítimas. Como comunicador que era, dono de um carisma inigualável, deixa legado ao País. Inovou com programas de auditório e dominou as tardes de domingos. Sai de cena o maior comunicador do Brasil. Obrigada, Silvio por tantos momentos de alegria que você nos proporcionou.

Izabel Avallone

Capital

Silvio Santos – 4

“Lula relembra caso PanAmericano, ‘Ele estava com medo de ser preso’” (Política, ontem). Eu também lembrei do Mensalão, Petrolão, Lava Jato e empreiteiras corruptas, porto de Mariel, apoio à eleição do ditador narcotraficante Nicolas Maduro na Venezuela.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Eleição em São Caetano

‘Em São Caetano, Malta Jones quer ser o candidato antipolítica’ (Política, dia 18). Eis que surge um salvador da cidade, querendo até ressuscitar mortos. Foi com espanto que li as propostas de campanha que o candidato Malta Jones apresentou a esse conceituado jornal. Destaca-se, dentre outras, a pretensão de passar em um centro espírita e ressuscitar um ex-prefeito de São Caetano. O candidato promete mexer em uma série de setores da Prefeitura, e realizar melhorias no serviço público da cidade. Lembrei-me de Odorico Paraguaçu, que resolvia todas as questões municipais com a maior facilidade. De fato, a conseguir executar seu plano de governo, a cidade será modernizada, pois suas propostas são inéditas. Mas eu imagino que os jovens não vão gostar da proposta de tirar os computadores das suas mãos, substituindo-os pelo magistério das habilidades manuais, porém, vamos aguardar dois fatos: o primeiro é o senhor Malta ser eleito, e o segundo, a viabilização de suas ideias e seus projetos.

Otacilio Pedro de Macedo

São Caetano

Construção civil

A obra da Patriani na Rua São Paulo, altura do número 1.600, está com três caminhões estacionados irregularmente desde as 6h30 de hoje (ontem). Fossem cidadãos comuns atrapalhando toda a mobilidade da cidade, já teriam tido seus carros guinchados. Ah, esse desrespeito é diário. Nem preciso lembrá-los de que há uma clínica de hemodiálise bem em frente a essa obra. Aguardo providências.

Douglas Roberto Emiliani

São Caetano