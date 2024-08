Motoqueiro usava fundo falso em capacete para esconder drogas em São Paulo

A Polícia Militar encontrou um fundo falso em um capacete de um motociclista suspeito de entregar drogas na Capital. O dispositivo foi construído com uma chapa de metal e contava com uma chave e senha para abrir. A abordagem aconteceu neste domingo (18), no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo.

O criminoso foi abordado pelos policiais que desconfiaram da baixa velocidade com que circulava pelas ruas do bairro. Foi ao notar a presença policial, que o homem acelerou a moto. Após dar uma volta no quarteirão, na tentativa de despistar a equipe, ele foi parado na rua João Cachoeira.

Durante a revista, os militares encontraram porções de cocaína em uma bolsa de entregas que o motociclista usava. No capacete do homem, chamou a atenção algumas irregularidades na parte interna com acesso por uma chave, que estava com o suspeito. Ao abrir, os policiais encontraram diversos pacotes com entorpecentes.

No compartimento havia 26 porções de cocaína, 29 de maconha, além de comprimidos de ecstasy, LSD, lança-perfume e metanfetamina. As drogas foram apreendidas e encaminhadas à perícia.

O suspeito, de 23 anos, foi conduzido à delegacia. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 14º Distrito Policial (Pinheiros).