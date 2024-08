Bolsas de NY fecham em alta e levam S&P 500 e Nasdaq ao 8º dia de ganho, maior sequência no ano

Os mercados acionários de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 19, em um movimento que levou S&P 500 e Nasdaq a computarem o oitavo dia consecutivo de ganhos, maior sequência positiva no ano. Em um dia de agenda esvaziada no exterior, investidores se posicionaram para o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), no Simpósio de Jackson Hole, que acontece esta semana.

O índice Dow Jones subiu 0,58%, aos 40.896,53 pontos; o S&P 500 avançou 0,97%, aos 5.608,25 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 1,39%, aos 17.876,77 pontos.

O conselheiro econômico da Allianz, Mohamed El-Erian acredita que Powell terá uma "oportunidade de ouro de resgatar a narrativa da política monetária americana em seu discurso". Há expectativa, em particular, para sinais sobre a magnitude do esperado corte de juros em setembro.

Entre as ações, a General Motors registrou ganhos de 0,97% após anunciar demissão de mais de mil funcionários da divisão de software. Já os papéis da Geovax, empresa de biotecnologia, teve ganhos de 1,27%, impulsionada por temor de disseminação da monkeypox. A Advanced Micro Devices (AMD), de chips, fechou com ganhos de 4,52%, após o anúncio da compra da desenvolvedora de data centers ZT Systems, por US$ 4,9 bilhões, na mais recente ofensiva contra a rival Nvidia.

Levantamento da FactSect aponta que as empresas americanas estão mais preocupadas com os desdobramentos das eleições nos EUA do que estavam durante este mesmo período em 2020, nas últimas eleições presidenciais. "O número de empresas do S&P 500 citando os termos 'eleição' e 'eleições' durante as teleconferências de resultados do segundo trimestre de 2024 é mais de 75% superior ao número observado no segundo trimestre de 2020 (116 versus 65)", diz o analista sênior de resultados da FactSet, John Butters.