Marta Silva anuncia noivado com a jogadora Carrie Lawrence e mostra anel

Vem casório por aí! Marta Silva anunciou o noivado com Carrie Lawrence, companheira de equipe no Orlando Pride.

As duas iniciaram o relacionamento em 2022 e, desde então, não se separaram mais. Carrie foi até Paris, França, para acompanhar a namorada durante a Olimpíada de 2024.

As jogadoras ficaram noivas no dia 18 de agosto, em que comemoraram o novo passo de suas vidas com familiares e amigos. A rainha do futebol também compartilhou as alianças. Cada uma tem a sua, sem combinar, para ficar melhor com o estilo delas.