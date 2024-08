Carlos Alberto de Nóbrega se emociona ao relembrar briga com Silvio Santos

Carlos Alberto de Nóbrega ficou muito abalado com a morte de Silvio Santos, seu grande amigo. Além de várias homenagens, o humorista, conhecido por apresentar o programa A Praça é Nossa, participou do Fantástico, da Globo, que fez uma edição especial para o Silvio no domingo, dia 18, onde se emocionou ao relembrar momentos com o apresentador.

Os dois, amigos há 70 anos, sempre se apoiaram e Carlos contou que Silvio pagou pelo tratamento de câncer do seu pai:

- Ele pagou três cirurgias e nunca me pediu nenhum recibo. Ele tinha vergonha de ser bondoso. Te garanto pelos 70 anos de amizade que tivemos.

Ele ainda se emocionou ao falar da participação do dono do SBT no A Praça é Nossa:

- Ele falou por uma hora e meia, sem intervalo comercial. Ninguém sabia [que ele ia aparecer].

Depois de 11 anos brigados, Carlos conta como foi o retorno à emissora e que sentia falta dele:

- Eu sentia saudades do Silvio. Começou uma hora que começou a fazer falta. Pela vida dos meus netos e da minha família, eu sonhava com o Silvio e meu pai entrava no sonho e falava: Abrace o Silvio, ele é seu irmão, não quero vocês brigados. Jantei com ele e nos abraçamos com muita força e nos perguntamos: Por que nós brigamos?

Ele finaliza, emocionado, e diz:

- A televisão vai ficar para sempre. O amigo não, e deixará saudades.