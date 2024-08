Carlos Villagrán, o querido Quico de Chaves, faz homenagem ao Silvio Santos

Depois da morte do eterno Silvio Santos, que nos deixou no último sábado, dia 17, diversos famosos fizeram homenagens ao apresentador. E dois dias após a morte, algumas celebridades seguem falando sobre o Dono do Baú. Agora, Carlos Villagrán, que interpretou por anos o amado Quico, de Chaves, deixou uma homenagem nas redes sociais para Silvio, agradecendo por ter trazido o seriado de comédia para o nosso país.

Na legenda, ele escreveu:

Com nossa dor mais profunda, enviamos à família de Silvio Santos, e à empresa SBT da televisão brasileira, nossas mais sentidas condolências por sua partida para a Glória de Deus. Carlos e Becky. Família Villagrán.

Além dele, a atriz mexicana Dulce Maria, que interpretou Receba em Rebelde, também se despediu do apresentador:

Até sempre querido Silvio! Obrigada por tudo.