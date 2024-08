'Superlua azul' acontece a partir desta segunda-feira

A Lua cheia que começa nesta segunda-feira, 19, será uma Superlua azul. As superluas acontecem quando a fase cheia do satélite coincide com 90% do seu perigeu - ponto em que chega mais perto da Terra. A Lua cheia dura até a manhã de quarta-feira, 21.

Será possível observar o fenômeno a olho nu, basta procurar um local com pouca nebulosidade e luz, como parques e áreas rurais, sem necessidade de nenhum equipamento. A Lua deve aparecer no céu às 15:25, mas o melhor momento para observá-la será ao anoitecer.

A Superlua azul, apesar do nome, não é azul, como explica Gordon Johnston, executivo aposentado da Nasa, em um artigo. Esse nome é utilizado para se referir a dois momentos: quando há duas Luas cheias em um mesmo mês, e quando ocorre a terceira Lua cheia de quatro, em uma estação do ano.

No Hemisfério Sul, o período é de inverno, que, no Brasil, começou em 20 de junho e vai até 21 de setembro. Nesse período, já houve duas Luas cheias, estamos vivendo uma terceira, e a quarta vai acontecer no próximo mês. Por isso, chama-se essa Superlua de Lua azul.

Ainda de acordo com Johnston, o conceito de "superlua" foi cunhado pelo astrólogo Richard Nolle em 1979. Já o termo "Lua azul" teve seu primeiro uso registrado em 1528, e foi utilizado em diversas lendas de povos antigos ao redor do mundo.