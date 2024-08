Biden passará a tocha para Kamala Harris enquanto a Convenção Democrata começa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sairá do palco na Convenção Nacional Democrata, nesta segunda-feira, 19, apontando para suas realizações conjuntas com a vice-presidente Kamala Harris e alertando sobre as ramificações de um segundo mandato sob o ex-presidente Donald Trump.

A retirada de Biden do topo da chapa em julho significa que o presidente falará na noite de abertura da convenção -- não no horário nobre na quinta-feira à noite -- e usará o evento para afirmar Harris e defender sua agenda.

O anúncio do presidente e o rápido endosso de Harris puseram um fim abrupto a semanas de disputas internas no partido sobre se o líder de 81 anos deveria se afastar após seu desempenho desastroso no debate contra Trump.

O partido se uniu em apoio a Harris e espera-se que Biden receba uma calorosa manifestação dos delegados -- muitos dos quais estão aliviados que a disputa agora parece muito mais competitiva do que antes de Biden tomar sua decisão.

Autoridades da Casa Branca disseram que o histórico de Biden será o foco na noite de segunda-feira e durante a convenção, incluindo o trabalho de sua administração para superar a pandemia de covid-19, conduzir a economia e defender a democracia em casa e no exterior. Mas o presidente observou privada e publicamente que vencer é primordial e usará o discurso para defender Harris em sua corrida contra Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.