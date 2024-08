Governo de SP emite alerta de risco elevado de incêndios florestais para 16 regiões

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (CGE) de São Paulo emitiu alerta via SMS 40199 para 16 regiões do Estado sobre o risco de incêndios florestais. Receberam a mensagem usuários cadastrados na capital paulista, Região Metropolitana de SP, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São Jose dos Campos, São Jose do Rio Preto e Sorocaba.

Em nota, o meteorologista do CGE Willian Minhoto disse que a umidade relativa do ar poderá atingir níveis críticos ao longo do dia.

Segundo ele, com exceção do Litoral Paulista, todo o Estado atingirá níveis abaixo dos 20% de umidade relativa do ar.

As temperaturas também subirão bastante. Na capital paulista, há previsão de máxima de 32ºC. Em Ribeirão Preto e Araçatuba, as máximas podem chegar aos 36ºC.

"A Operação SP Sem Fogo, do governo de São Paulo, está desde junho na fase vermelha, em que as ações de prevenção e combate a focos de incêndio são intensificadas. O reforço nas ações ocorre durante o período mais seco do ano, que vai até outubro", diz a nota.