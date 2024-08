São Bernardo FC perde a segunda seguida e liga o alerta na Série C

O São Bernardo FC perdeu para o Confiança por 2 a 0 ontem à noite, em jogo disputado no Estádio Estadual Lourival Baptista, o Batistão, pela 18ª rodada do Brasileiro da Série C. Foi a segunda derrota seguida da equipe do técnico Ricardo Catalá, o que impossibilitou o Tigre de terminar a primeira fase da competição na primeira colocação – está em quarto lugar, com 32 pontos.

O Confiança abriu o placar logo aos oito minutos, com Eduardo Jr. O Tigre tentou reagir, mas pecava nas conclusões das jogadas.

O que estava ruim piorou aos 22 minutos da segunda etapa, quando Romisson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aos 35, os donos da casa ampliaram e liquidaram a fatura.

O próximo compromisso do São Bernardo será no sábado, às 17h, contra o Floresta, no Estádio 1º de Maio. Já o Confiança visita o Sampaio Corrêa, nos mesmos dia e horário.