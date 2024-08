Meninos Futebol Clube inicia uso de placas solares

O Meninos Futebol Clube, de São Bernardo, completa 89 anos de fundação nesta semana, e uma das novidades para a data é a instalação de mais de 150 placas solares na sede. Com a iniciativa, a agremiação se torna a primeira do Grande ABC a utilizar a energia solar em suas dependências.

“De acordo com nossas estimativas, teremos de 80% a 90% de energia limpa no clube. Se antes gastávamos R$ 7.000 por mês, agora serão cerca de R$ 700. É um investimento totalmente benéfico, que só traz vantagens, tanto para quem frequenta quanto para a cidade em si”, diz Jair Simpson, atual presidente do Meninos, também chamado de Clube dos Meninos, que tem 700 sócios anuais.

Atualmente, o clube conta com três piscinas na sede, e de acordo com Simpson, o projeto da diretoria do clube é aquecer pelo menos uma delas, utilizando a energia proveniente das placas solares. “A instalação foi um sonho realizado, que vai nos gerar frutos. A maior parte dos nossos sócios faz parte da terceira idade, e o aquecimento seria muito benéfico para essa parte do nosso público”, comenta Simpson.

Além da instalação das novas tecnologias, o clube realizará uma festa no restaurante da sede, com música ao vivo, e espera a presença de mais de 100 sócios para comemorar o aniversário, no sábado (24), data de fundação.

Olhando para o futuro, o presidente Simpson revela que tem o sonho de construir um segundo andar na sede, para que sejam realizadas novas atividades, e já planeja novidades para comemorar o aniversário de 90 anos. “Ano que vem será uma festança, com direito a show de fogos de artifício”, brinca.

HISTÓRIA

Fundado em 1935, no bairro Rudge Ramos, que já foi chamado ‘Bairro dos Meninos’, o clube já teve tradição no futebol profissional no século passado, figurando entre as principais competições estaduais, e duelando contra times tradicionais, como o Corinthians.

Hoje, após o encerramento das atividades no futebol profissional, o Clube dos Meninos foca em aulas de modalidades como aikido, karatê e tênis de mesa, além de competir em torneios de bocha, principal destaque esportivo.