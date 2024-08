Caminhada de Mulheres promovida pela Seccional reúne 120 pessoas

A Delegacia Seccional de São Bernardo, que também abrange São Caetano, promoveu ontem a caminhada do Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o combate à violência doméstica. O evento, que teve apoio da Afum (Associação Força e União das Mulheres), reuniu cerca de 120 pessoas para fazer o trajeto entre a Rua Anunciata Gobi e a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) são-bernardense, na Rua Tasman, 301.

A delegada Kelly Cristina Sacchetto, titular da Seccional, reforça que ações como essa ajudam a fortalecer a luta por equidade e justiça. Também contribui para que mais vítimas consigam romper o ciclo da violência.

“A presença expressiva de nossa comunidade foi um testemunho do compromisso coletivo com a causa do combate à violência contra a mulher. Quero expressar meu profundo agradecimento a todos que tornaram esse evento um sucesso. Saímos às 9h da Seccional e seguimos até a DDM de São Bernardo, unindo nossas vozes em um movimento de esperança e transformação”, disse ela.

A delegada da DDM, Daniela Attab Del Nero, explica que participar da caminhada foi uma maneira de demonstrar o compromisso contínuo na luta contra a violência doméstica e de gênero. “Nosso trabalho é incessante, e continuaremos empenhados em construir uma sociedade mais justa”, reforça.

Além de ir às delegacias físicas, as vítimas podem fazer denúncias por boletim eletrônico ou pelos telefones 190, disque 100 e 180.