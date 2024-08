Minha candidatura é a continuidade do trabalho, diz Gilvan

Candidato a prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB) teve agenda recheada no fim de semana. Na manhã de sábado, o tucano caminhou pelo Núcleo dos Ciganos, no Jardim Utinga, ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB), seu principal apoiador. Depois, participou da inauguração do comitê do candidato a vereador Montorinho (Solidariedade), e fez uma caminhada pela Avenida Itamaraty.

Durante a agenda, Gilvan e Paulo Serra conversaram com os moradores e ouviram demandas pontuais de cada localidade. “Em todos os lugares que temos ido a população tem nos abraçado e entendido que minha candidatura representa a continuidade do trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Paulo Serra. Muito bom sentir a energia dos andreenses e isso nos motiva muito a continuar esse trabalho que faz a diferença na vida das pessoas”, destacou Gilvan.

Com grande índice de aprovação, o prefeito Paulo Serra falou da importância do reconhecimento da população pelo trabalho desempenhado nesses sete anos e meio de gestão tucana. “Muito bom saber que o trabalho que fizemos nos últimos sete anos e meio mudou a vida dos andreenses. Fizemos porque o Gilvan esteve comigo desde o início e também é responsável por essa transformação que a cidade passou. Por isso escolhemos ele para ser o meu sucessor”, destacou.

No domingo, Gilvan voltou às ruas ao lado de Serra. Ele fez visitas às feiras livres da Vila Luzita e da Vila Guiomar, além de acompanhar as atrações do Festival do Morango, Churros e Chocolate, na Vila Alzira.

PESQUISA

Gilvan lidera a corrida pela Prefeitura de Santo André, segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, a pedido do Diário.

O candidato indicado por Paulo Serra soma 22,4% das intenções de voto, em condição de empate técnico com o vereador Eduardo Leite (PSB), com 16,9% das menções, e a ex-vereadora Bete Siraque (PT), com 15,2%.