Amanda Bispo faz caminhada e almoça com moradores

Candidata à Prefeitura de Mauá pela UP (Unidade Popular), Amanda Bispo realizou ontem atividades no Jardim Mauá. A socialista fez visita à feira na Avenida Itapark e ainda participou de almoço com moradores do bairro.

“Apresentamos as nossas candidaturas populares e antifascistas. Pudemos conversar com o povo, denunciar as mazelas do capitalismo e falar do socialismo e da luta popular”, declarou a candidata.

Amanda esteve ao lado de seu candidato a vice-prefeito, Pedro Ferreira (UP), conhecido como Seu Pedro. Ele é trabalhador agrícola e coordenador estadual do MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas).

Em Mauá, a UP vai seguir voo solo, sem participar de nenhum arco de alianças. Para a Câmara, a sigla lançará apenas três candidaturas: Julia Cachos, Selma Almeida e João Abreu.

Com 28 anos, Amanda Bispo é trabalhadora da indústria metalúrgica, coordenadora da casa de referência Helenira Preta e foi candidata ao Paço de Mauá em 2020. Ela teve 3.950 votos naquele pleito.