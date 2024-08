Pneu de avião de Matheus, da dupla com Kauan, estoura após pouso: Susto

Que susto! Matheus, da dupla com Kauan, publicou um vídeo nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira, dia 19, contando que passou por problemas no pouso do seu jatinho. O pneu do transporte estourou na aterrissagem deixando o cantor assustado. No entanto, ele tranquilizou os fãs e disse que todos estão bem.

Susto depois do pouso agora. Um pneu do avião estourou, mas graças a Deus estamos todos bem! Livramento.

Em seguida, o cantor agradece os responsáveis por cuidar do veículo e das situações:

Meus comandantes sempre cuidando de tudo com toda segurança do mundo! Obrigado pelo cuidado de sempre, vocês são os melhores.

Vale lembrar que Kauan não estava no jatinho.