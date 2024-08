Vídeo de despedida de Silvio Santos no SBT com auditório vazio emociona

Como anunciado pelo SBT na manhã do último domingo, dia 18, o documentário Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro foi exibido pela emissora em forma de homenagem ao apresentador, que nos deixou na madrugada do último sábado, dia 17. Mas o que o telespectador não esperava era a despedida que o canal faria ao Dono do Baú antes que as imagens do documentário fosse ao ar.

Com narração de Celso Portiolli, seu pupilo e amigo pessoal, o vídeo de despedida de Silvio Santos no SBT surge com seu característico auditório vazio, o que emocionou a web.

Será mesmo que hoje é dia de sorrir e cantar? Sim! Hoje é domingo, dia de Silvio Santos na TV, diz Celso no começo de suas palavras.

Logo em seguida, o documentário inédito foi ao ar. Os sete capítulos do documentário estão no catálogo do +SBT, que teve sua estreia adiada após a morte de Silvio Santos, no último sábado, dia 17. A emissora também cancelou o documentário especial que celebra os 43 anos de idade do SBT, para passar o episódio de Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro.