Em áudio, Tiago Abravanel fala sobre o avô e faz homenagem: Viva o nosso amado Silvio Santos

Por conta da morte de Silvio Santos na madrugada deste sábado, dia 17, Tiago Abravanel se afastou das apresentações no Rio de Janeiro do musical Hairspray, do qual é protagonista e produtor, para estar com a família em São Paulo neste momento difícil.

E no final da apresentação da noite deste sábado, a equipe da produção fez uma homenagem tanto ao apresentador, que nos deixou aos 93 anos de idade em decorrência de uma broncopneumonia, quanto para Tiago, que aproveitou para mandar um áudio para o público, já que não pode estar com eles neste momento.

Além de falar da importância que Silvio tem para todo o país e em sua vida, é claro, o ator ainda fez uma linda homenagem ao avô, dizendo:

Viva o nosso amado Silvio Santos.

Lembrando que Tiago é um dos filhos de Cíntia Abravanel, a filha mais velha de Silvio Santos.