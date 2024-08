Tabata recebe 'certificado da amizade' em evento de celebração da relação Brasil-China

A deputada federal Tabata Amaral (PSB), candidata à Prefeitura de São Paulo, foi homenageada em um evento de celebração dos cinquenta anos da relação diplomática entre Brasil e China, no Auditório Celso Furtado, no Parque Anhembi, neste domingo, 18. Acompanhada de André Ye, candidato a vereador pelo PSB, Tabata agradeceu a comunidade chinesa, recebeu um "Certificado de amizade" e se comprometeu a garantir educação e oportunidades para empreendedores inspirada segundo ela, no exemplo do país asiático.

A candidata relembrou sua trajetória de vida citando que sua primeira viagem internacional foi para China, aos 15 anos, para participar de uma competição de ciência, e ressaltou seu retorno quinze anos depois como deputada federal e presidente da bancada da educação no Congresso Nacional.

Segundo Tabata, as duas viagens serviram para mostrar para ela como a educação e o investimento no empreendedorismo são essenciais para o desenvolvimento de um país. "A China é grande hoje porque investiu na educação", afirmou. A postulante se comprometeu, caso eleita, a seguir os passos no país asiático garantindo o investimento nessas áreas. Tabata garantiu ainda que irá trabalhar para que a capital tenha uma política que "reflita a diversidade" da população paulistana e que a Câmara dos Vereadores tenha um vereador que represente a comunidade chinesa.

Tabata Amaral tem lançado críticas à gestão de Ricardo Nunes (MDB), principalmente na Educação, dizendo não ser normal os resultados que a capital paulista apresenta diante do contexto de ser uma cidade com um dos maiores orçamentos do país. A candidata do PSB iniciou sua campanha na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Milton Campos, que obteve a pior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da cidade.

"Não é normal o que aconteceu nos últimos três anos com a educação. Foi a capital que mais caiu em alfabetização, pior do que na pandemia, pior do que a média do Brasil. Isso nunca aconteceu com São Paulo. É tão grave que nos perguntamos se não há outras coisas que não estamos sabendo. Tenho alguns palpites. Primeiro, uma influência política partidária muito grande na indicação dos cargos da educação. Muita denúncia de corrupção, máfia das creches, parcelamento de contratos", disse.

A segurança pública e a saúde também têm sido tema de seus compromissos de campanha. A candidata prometeu instalar mais câmeras pelas ruas da cidade e ampliar os investimentos em saúde básica caso seja eleita. "É para acabar com essa palhaçada que a gente tem de não poder usar o celular na rua", afirmou.