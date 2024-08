'Enem dos Concursos' reúne mais de 13.000 inscritos do Grande ABC

O Concurso Público Nacional Unificado, que ficou popularmente conhecido como a primeira edição do 'Enem dos Concursos' e realizado neste domingo (18), contemplou 2,1 milhões de inscritos em todo País interessados em pleitear vagas de emprego no serviço público federal. De acordo com dados cedidos pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, só no Grande ABC foram 13.560 candidatos.

Os dados se referem a Santo André (4.446), São Bernardo (4.967), São Caetano (2.301) e Mauá (1.793). A proporção das quatro cidades que sediaram as aplicações de prova supera até mesmo a densidade da Capital paulista, com 1.147 aplicados.

São Bernardo e Diadema já foram definidas para receber parte dos futuros aprovados, nas carreiras de Técnico em Informações Geográficas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Ao todo, 228 municípios brasileiros receberam o concurso que dispõe de 6.640 vagas de emprego para 21 órgãos.

RESULTADOS

O concurso havia sido adiado como contingência para segurança de participação dos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Com isto, o gabarito das provas deve sair nesta terça-feira (20) e a notas serão divulgadas em 8 de outubro, com um resultado previsto para 21 de novembro.

O coordenador de Logística do CNPU, Alexandre Retamal, celebrou a segurança durante a aplicação de prova deste domingo: "os municípios do Grande ABC e nacionais receberam ofícios solicitando que não houvesse grandes eventos no dia da prova, para que a mobilidade não fosse afetada. Esta medida foi tão importante quanto o esquema de segurança para que as provas não vazassem, com apoio do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e Força Nacional".

Apesar do batismo popular de 'Enem dos Concursos' pela praticidade visada na edição, segundo ele, a aplicação há 25 anos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) trouxe experiência do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para balizar as decisões na organização.