Após morte de Silvio Santos, Celso Portiolli apresenta o Domingo Legal ao vivo: Imaginei uma ordem dele

Celso Portiolli entrou ao vivo neste domingo, dia 18, para apresentar o Domingo Legal, apenas um dia após a morte de Silvio Santos. O apresentador reuniu forças para homenagear o patrão, e chegou até a imaginar uma ordem vinda dele para que ele pudesse dar continuidade ao programa.

Portiolli iniciou a atração contando que hoje era um dia triste para ele, após a morte do ícone do SBT:

- É um dia difícil para todos nós. Para mim, nem se fala. Todos os que estão aqui, à frente ou por trás das câmeras, foi influenciado por ele de alguma forma.

Muito emocionado, Celso admitiu que se questionou como seria capaz de comandar ao vivo o programa de domingo, e que apenas conseguiu porque imaginou que obedecia uma ordem de Silvio Santos:

- Como vou controlar, estando no mesmo estúdio que ele gravava? Pedi a Deus muita força. Depois, imaginei uma ordem dele. Ele me deu muitos desafios para fazer. Imaginei a voz dele falando: Vá lá e faz. Hoje vamos celebrar. Quero dizer a você, meu amigo Silvio, que é uma honra grande e um privilégio nosso ter convivido com você. Era um garoto que sonhava em trabalhar com ele.

Ao chegar na emissora pela manhã, Celso Portiolli aproveitou para mostrar a vaga de Silvio para os fãs, que estava preenchida de homenagens ao apresentador. Na legenda, o responsável pelo Domingo Legal escreveu apenas uma palavra, mas que define o que ele está se sentindo hoje:

Tristeza.

Silvio Santos morreu no sábado, dia 17, vítima de uma broncopneumonia em decorrência da H1N1. O apresentador estava com 93 anos de idade e passou 17 dias internado em São Paulo.