Alexandre Pato resgata vídeo de Silvio Santos com neto e derrete web: Sentiremos saudades

Alexandre Pato e Fábio Faria usaram seus perfis no Instagram, neste domingo, dia 18, para postar registros de Silvio Santos com a família. O jogador de futebol publicou um vídeo inédito do apresentador brincando com Benjamin, seu filho de sete meses de vida com Rebeca Abravanel. Já o político, fez um compilado de momentos da família Abravanel.

Na legenda do vídeo de Pato, ele escreveu uma linda mensagem dedicada ao sogro:

Oi, vovô Senor, sentiremos saudade de você. Eu, mamãe e papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na Terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade. É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus.

Na publicação de Fábio, marido de Patrícia Abravanel, agradeceu por ter passado tantos anos ao lado do apresentador:

Senor, eu tenho muita gratidão e honra por ter convivido com você esses anos. O Silvio Santos é o maior apresentador da história do Brasil e se tornou o homem mais amado do País porque por trás existe o Senor Abravanel que é um homem de verdade, de hábitos e vida simples, íntegro e que tem muito respeito pelas pessoas. Aprendi muito com você nas nossas resenhas de sexta-feira que vão ficar na minha memória para sempre. Descanse em paz, Senorão, que um dia estaremos juntos novamente para resenhar sobre o Brasil, contar piadas e sorrirmos muito juntos.

Silvio Santos morreu no último sábado, dia 17, em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, aos 93 anos de idade.