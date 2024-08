Viih Tube ganha aliança e é pedida em casamento novamente por Eliezer

Grávida do segundo filho com Eliezer, Viih Tube está com os hormônios a flor da pele, mas o maridão aproveitou para fazer uma surpresa fofa. Neste domingo, dia 18, enquanto celebrava seu aniversário, a influenciadora recebeu mais um pedido de casamento do amado.

Acontece que os dois já se casaram no civil, pouco antes da pequena Lua nascer, mas foram muito criticados, pois não usavam alianças de compromisso. Viih chegou a defender que achava brega o uso da joia, no entanto, agora caiu nas lágrimas quando Eliezer lhe deu o presente.

Agora, nos Stories, a influenciadora se derreteu pelo novo pedido:

Primeiro fui oficialmente pedida em casamento e ganhei uma aliança. Somos casados, mas nunca teve um pedido, e o Eli não ligava para aliança, e por mim tava tudo bem, mas ele sabia que era especial para mim e me deu de aniversário para usarmos. E oficialmente me pediu!

Para contar o fato, Viih apareceu com o rosto bastante vermelho depois de chorar, mas foi bem-humorada ao brincar que irá continuar exibindo o anelar por aí.