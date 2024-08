Azulão confirma melhor campanha; EC S.Bernardo acaba eliminado

O sábado de futebol para o Grande ABC teve uma mistura de felicidade e tristeza. Isso porque o São Caetano confirmou a melhor campanha da primeira fase da Copa Paulista, mesmo com a derrota para a Portuguesa, e o EC São Bernardo perdeu por 3 a 0 para o Oeste e deu adeus à competição.

Jogando no Canindé, o Azulão fez um jogo duro, mas sofreu gol de Moisés aos 40 minutos. Mesmo assim, garantiu a melhor campanha da fase de grupos e terá a vantagem de decidir os jogos do mata-mata em casa. A equipe encerrou a primeira fase com 20 pontos.

Já o Cachorrão, que brigava pela quarta colocação e sonhava com a classificação – o melhor quarto colocado avança à segunda fase. A equipe são-bernardense visitou o Oeste e perdeu por 3 a 0. Com a vitória do Juventus sobre o União Suzano por 1 a 0, o EC São Bernardo caiu para a quinta colocação e deu adeus à Copa Paulista, com dez pontos.

Com o fim da primeira fase, o Grupo 5 teve o São Caetano em primeiro, Portuguesa em segundo, Oeste em terceiro e o Juventus, em quarto. O Moleque Travesso chegou a 12 pontos e garantiu vaga na segunda fase por ter sido o melhor quarto colocado.