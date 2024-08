Com vaga confirmada, Tigre visita Confiança

O São Bernardo FC espera deixar para trás o 3 a 0 sofrido para o São José-RS, na última rodada da Série C do Brasileiro e, para isso, deve reunir forças para encarar o Confiança-SE, às 19h de hoje, no Batistão, em Aracaju.

Apesar do revés no último compromisso, o Tigre já tem confirmada a classificação para a segunda fase na expectativa de chegar ao título inédito. A equipe soma 32 pontos, na quarta colocação. Os adversários fazem uma campanha instável, e ocupam apenas o 12º lugar (19). Porém, diferentemente do São Bernardo, o time nordestino vem de vitória no último fim de semana, quando bateu o Remo por 1 a 0.

Durante a preparação para a partida, a diretoria do São Bernardo anunciou a contratação do atacante Walterson. O jogador é cria das categorias de base do clube e fez parte do elenco campeão da Copa Paulista de 2013. Ele retorna agora, aos 29 anos. Antes do anúncio, o atacante já treinava juntamente com o elenco e pode pintar na lista de relacionados pelo treinador Ricardo Catalá. O time aurinegro também pode ter o retorno do meia Silvinho e do atacante argentino Cristaldo, que ficaram de fora na última rodada por causa de lesões.

O Tigre não terá desfalques por problemas disciplinares dos atletas, mas segue alerta para a sequência da competição, já que é o clube com maior número de cartões amarelos recebidos, com 62.